Roadmarks | HBO sta sviluppando uno scifi dal romanzo di Roger Zelazny | con George R R Martin

(Di venerdì 19 febbraio 2021), HBO staun adattamento deldi, con Kalinda Vazquez eR.R.. Notiziari separati, quelli di oggi, considerando che è una giornata di notizie “importanti”. Dopo le novità nei cast delle nuove serie, che trovi qui, vediamo i nuovi progetti ordinati o in sviluppo dai vari canali e servizi americani. Il più interessante, per nomi coinvolti, è sicuramente quello di HBO, che staun adattamento di, unsci-fi di, e il progetto è sviluppato da Kalinda Vazquez (Star Trek: Discovery) eR.R.. Il progetto sarà scritto da Kalinda Vazquez, che oltre aver ...

Ecco perché sono così entusiasta di far parte dell'adattamento del romanzoper. Abbiamo un grande libro, una grande sceneggiatrice come Kalinda Vasquez e le premesse per una serie ...Sarà tratta da Strada senza fine, romanzo di fantascienza di Roger Zelazny. E ci saranno i draghi!George R. R. Martin Kalinda ...Roadmarks, HBO sta sviluppando un adattamento del romanzo di Roger Zelazny, con Kalinda Vazquez e George R.R. Martin. Notizie serie tv.La sceneggiatrice di Star Trek: Discovery Kalinda Vazquez scriverà e sarà la showrunner dell'adattamento di Roadmarks sviluppato per HBO.