Moreno Conficconi degli Extraliscio | il secondo tampone è negativo

È risultato negativo il tampone molecolare (per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2) effettuato ieri, giovedì 18 febbraio, da Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo, componente (insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara) della band Extraliscio, in gara al 71° Festival di Sanremo. Prima di accedere alle prove al Teatro Ariston, come da richiesta del Festival di Sanremo, mercoledì 17 febbraio, Moreno Il Biondo è stato sottoposto ad un tampone antigenico (rapido) che è risultato positivo. Moreno Conficconi e gli Extraliscio al Festival Di Sanremo con "Bianca Luce Nera" Per questo motivo, come da protocollo sanitario, si sono resi necessari l'isolamento fiduciario e il tampone

