Metro C, avanzano i cantieri: sabato e domenica treni fermi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – Domani e domenica la linea C della Metropolitana sara' chiusa per l'intera giornata. Lo stop e' necessario per fare posto ai lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni e del nodo di scambio con la Metro B a Colosseo. Domani e domenica saranno in strada bus sostituitivi sull'intero percorso. Cosi' in un comunicato l'Agenzia per la Mobilita' di Roma. Da questa mattina, per lavori, e' chiusa al transito dei mezzi pesanti via San Giovanni in Laterano tra piazza San Clemente e piazza San Giovanni in Laterano. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su Romamobilita.it e Atac.Roma.it.

