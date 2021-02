Lorenzo Zorzi, chi è il ricco padre di Tommaso Zorzi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Lorenzo Zorzi è un noto manager originario di Milano, noto al pubblico per essere il padre di Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello VIP 2020. Lorenzo Zorzi attualmente è Senior Manager per Mondora SRL Lab una società informatica di software. Lorenzo Zorzi è un importante manager italiano, salito agli onori delle cronache grazie a suo figlio. Tommaso Zorzi è stato infatti uno dei protagonisti di Riccanza, diventando anche una star del web. Ma cosa sappiamo sull’imprenditore? Lorenzo Zorzi nasce nel 1964 a Milano dove ha frequentato il liceo classico per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021)è un noto manager originario di Milano, noto al pubblico per essere ildi, concorrente del Grande Fratello VIP 2020.attualmente è Senior Manager per Mondora SRL Lab una società informatica di software.è un importante manager italiano, salito agli onori delle cronache grazie a suo figlio.è stato infatti uno dei protagonisti di Riccanza, diventando anche una star del web. Ma cosa sappiamo sull’imprenditore?nasce nel 1964 a Milano dove ha frequentato il liceo classico per ...

blogtivvu : Chi è Lorenzo Zorzi? Il padre di Tommaso e il loro rapporto difficile prima del #GFVip - MikelaManenti : In tutto questo susseguirsi di Emily o presunte tali non abbiamo riflettuto abbastanza che stasera vedremo Lorenzo Zorzi!??????#tzvip - Gi25500404 : Lorenzo Zorzi ti aspettiamo ?? #tzvip #nostefynogf - AngelicaBellie1 : Pupo, non sei Lorenzo Zorzi. Ste paternali anche meno. #TZVIP - infoitcultura : Lorenzo Zorzi e Tommaso, il rapporto padre e figlio/ 'Non sono tra le sue priorità' -