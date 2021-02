Lazio zona gialla o arancione dal 22 febbraio? Le ultime notizie sul monitoraggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Italia è destinata a cambiare nuovamente colore? E il Lazio resterà in zona gialla? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma solo tra pochissime ore si avrà la certezza. Come ogni venerdì gli esperti della cabina di regia si sono riuniti per il monitoraggio settimanale: a loro il compito di valutare l’Rt e i 21 parametri di rischio. Cosa ne sarà della Regione Lazio? Ricordiamo che il Lazio è zona gialla dal 1 febbraio con misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria Regione. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’Italia è destinata a cambiare nuovamente colore? E ilresterà in? E’ questo quello che si chiedono in tanti, ma solo tra pochissime ore si avrà la certezza. Come ogni venerdì gli esperti della cabina di regia si sono riuniti per ilsettimanale: a loro il compito di valutare l’Rt e i 21 parametri di rischio. Cosa ne sarà della Regione? Ricordiamo che ildal 1con misure sì da rispettare, ma con degli allentamenti: bar e ristoranti possono aprire al pubblico fino alle 18 (resta in ogni caso il divieto di asporto per i bar e altri esercizi simili senza cucina dopo quell’ora) e gli spostamenti sono consentiti all’interno della propria Regione. Leggi anche: ...

Open_gol : L’Abruzzo, che ha Pescara e Chieti in lockdown, potrebbe passare in zona rossa. L'esecutivo chiede ai governatori d… - moneypuntoit : ?? Lazio e Lombardia in zona gialla o arancione da venerdì 19 febbraio? ?? - infoitinterno : Zona arancione, rossa, Iss: Rt nazionale in crescita a 0,99. D'Amato: «Lazio, numeri da giallo» - Alessan87490307 : RT @BoriManuela: Come far passare un regione da gialla a arancio??semplice:fai più tamponi!Dati di ieri: Emilia R.: 29.633 tamponi,positivi… - scenarieconomic : RT @cris_cersei: Il Lazio lo metteranno in zona arancione. Sono ricominciate le sirene, e non ne sentivo manco UNA da almeno un mese. ???? -