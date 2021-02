Inflazione torna positiva: +0,7% (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo su base annua, l'Inflazione torna positiva a gennaio. L'aumento è dello 0,7% su base mensile, dello 0,4% su base annua. Il dato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo otto mesi di variazioni negative dei prezzi al consumo su base annua, l'a gennaio. L'aumento è dello 0,7% su base mensile, dello 0,4% su base annua. Il dato ...

blogsicilia : Economia, l’inflazione torna positiva a gennaio, i dati dell'Istat - - HelpConsumatori : A gennaio l’#inflazione torna positiva. Ma i consumi non stanno crescendo - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: L'#inflazione torna in positivo dopo otto mesi. A gennaio 2021 l'indice calcolato dall'Istituto di statistica ha segnato u… - momentosera : L'#inflazione torna in positivo dopo otto mesi. A gennaio 2021 l'indice calcolato dall'Istituto di statistica ha se… - Italpress : L’inflazione torna positiva a gennaio -