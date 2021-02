In tutta la Spagna sono molte le persone scese in piazza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) A Madrid scoppiano le proteste per l'arresto del rapper Pablo Hasél accusato di reati d'espressione. Continuano le proteste a Madrid per l’arresto del rapper Pablo Hasél su Notizie.it.

A Barcellona otto persone sono state arrestate per "atti vandalici e resistenza", secondo la polizia regionale, che aveva già arrestato 51 persone inla Catalogna nelle due precedenti notti di proteste. La polizia spagnola ha annunciato di aver arrestato 16 persone la scorsa notte, tra Barcellona e Valencia, dopo una terza notte di proteste per la liberazione del rapper Pablo Hasel, mentre il preside ...