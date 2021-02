“Il mio cuore batte per te”. UeD, Sophie Codegoni ha scelto lui. Applausi e lacrime in studio (Di venerdì 19 febbraio 2021) La tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, ha preso una decisione annunciando la sua scelta. La puntata è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio ma è stata trasmessa su Canale 5 oggi. Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta. E infatti la scelta è stata registrata il 9 febbraio e le anticipazioni erano state annunciate dal ‘Il Vicolo delle News’, che ha dunque aveva rivelato il nome del corteggiatore individuato come partner dalla tronista. Sophie Codegoni, che ha appena 18 anni ed è originaria di Milano, ha deciso di uscire dal programma in compagnia di Matteo Ranieri. Ovviamente deluso e molto amareggiato il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, che ci aveva sperato tanto. Invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) La tronista di Uomini e Donne,, ha preso una decisione annunciando la sua scelta. La puntata è stata registrata nella giornata di martedì 9 febbraio ma è stata trasmessa su Canale 5 oggi. Nelle scorse puntate il pubblico aveva infatti ascoltato alcune frasi della donna che facevano intuire che la sua mossa sarebbe arrivata a stretto giro di posta. E infatti la scelta è stata registrata il 9 febbraio e le anticipazioni erano state annunciate dal ‘Il Vicolo delle News’, che ha dunque aveva rivelato il nome del corteggiatore individuato come partner dalla tronista., che ha appena 18 anni ed è originaria di Milano, ha deciso di uscire dal programma in compagnia di Matteo Ranieri. Ovviamente deluso e molto amareggiato il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, che ci aveva sperato tanto. Invece ...

uominiedonne : “La mia testa e il mio cuore fanno un solo nome… E quel nome è il tuo” ?? #UominieDonne - Radio1Rai : “Le canzoni arrivano quando decidono di arrivare. Io e @AmorosoOF eravamo a un punto di connessione importante ed è… - froshani6 : RT @antonel69320133: “ Di te ho capito che il silenzio vale davvero per mille parole.. e che proprio mentre sembra che tu sia dentro i… - nunchoniente : scusate ma io mi ero persa questa storia. INSTAGRAM CHE NON MANDA LE NOTIFICHE TI ODIO DAL PROFONDO DEL MIO CUORE S… - sjgiardini : RT @angelaalacchi: Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto… -