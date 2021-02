Il Cantante Mascherato 2: continuiamo ad indagare (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Farfalla All’alba della semifinale della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, certezze non ce ne sono. Se lo scorso anno l’identità di alcuni concorrenti era stata individuata subito, stavolta si fa maggiore fatica ad indovinare chi si nasconda dietro le maschere di Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto: tuttavia, incrociando le nostre sensazioni con tutti gli indizi finora forniti e le indagini portate avanti dagli investigatori ufficiali del programma, le idee interessanti non mancano. Partiamo dal Lupo, che per noi è Gabriele Cirilli. Tanti gli indizi che rimandano a lui – ha lasciato un gregge importante, salvo poi tornarci (Tale e Quale Show o Zelig), è un comico dunque il suo obiettivo è “far sorridere la gente” e ha la fobia dell’aereo, oggetto che il Lupo ha mostrato – ma a convincerci è soprattutto la voce, che lui, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Farfalla All’alba della semifinale della seconda edizione de Il, certezze non ce ne sono. Se lo scorso anno l’identità di alcuni concorrenti era stata individuata subito, stavolta si fa maggiore fatica ad indovinare chi si nasconda dietro le maschere di Orsetto, Farfalla, Lupo, Pappagallo e Gatto: tuttavia, incrociando le nostre sensazioni con tutti gli indizi finora forniti e le indagini portate avanti dagli investigatori ufficiali del programma, le idee interessanti non mancano. Partiamo dal Lupo, che per noi è Gabriele Cirilli. Tanti gli indizi che rimandano a lui – ha lasciato un gregge importante, salvo poi tornarci (Tale e Quale Show o Zelig), è un comico dunque il suo obiettivo è “far sorridere la gente” e ha la fobia dell’aereo, oggetto che il Lupo ha mostrato – ma a convincerci è soprattutto la voce, che lui, ...

Senzanomeconlak : Ma io sapevo che al cantante mascherato dovessero solamente cantare e scoprire le maschere?? - mmichelaf : Sto vedendo per la prima volta in vita mia il cantante mascherato e sono basita - itsfra_ : Giro sul Cantante Mascherato e c'è Il Mondo ?????? #tzvip - soulheit : non io che sono tentata di scrivere il mio numero in dm all’account del cantante mascherato su ig solo per gatto #IlCantanteMascherato - DemisChaos : C’è un po’ di Cantante Mascherato in questa Reunion di Ballando con le stelle... #IlCantanteMascherato -