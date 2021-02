Governo: Crimi, 'fiducia M5S non è incondizionata, faremo nostra parte' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È bene ribadire che quella espressa dal MoVimento non è una fiducia incondizionata, come non lo era quella che abbiamo accordato ai governi precedenti. faremo la nostra parte, come sempre, lavorando con spirito critico e propositivo ogni giorno, come abbiamo già fatto. Ma per fare questo abbiamo bisogno di un gruppo che sia solido, coeso, consapevole della propria forza e del fatto che solo camminando ancora fianco a fianco i suoi portavoce potranno continuare ad ottenere risultati per la collettività". Lo scrive Vito Crimi in un passaggio del suo post in cui annuncia l'espulsione per i deputati che ieri non hanno votato la fiducia al Governo Draghi". "Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "È bene ribadire che quella espressa dal MoVimento non è una, come non lo era quella che abbiamo accordato ai governi precedenti.la, come sempre, lavorando con spirito critico e propositivo ogni giorno, come abbiamo già fatto. Ma per fare questo abbiamo bisogno di un gruppo che sia solido, coeso, consapevole della propria forza e del fatto che solo camminando ancora fianco a fianco i suoi portavoce potranno continuare ad ottenere risultati per la collettività". Lo scrive Vitoin un passaggio del suo post in cui annuncia l'espulsione per i deputati che ieri non hanno votato laalDraghi". "Chi ha scelto di votare diversamente ha scelto di chiamarsi fuori da ...

