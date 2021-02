Draghi debutta al G7 mentre il tempo per il Recovery stringe: sceglierà il “modello Genova”? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo aver incassato il voto alla Camera, per Super Mario è tempo di debuttare al summit del G7 che si terrà oggi online. Intanto il tempo per il Recovery stringe e si ipotizza un modello “Genova”, dove i tempi e procedure verranno ridotte all’osso Con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti, Mario Draghi diventa ufficialmente il nuovo Presidente del Consiglio. Il super banchiere oggi farà il suo debutto come premier al summit del G7, l’organizzazione intergovernativa composta dai 7 maggiori stati economicamente più avanzati del Pianeta. Nel pre-vertice che si svolgerà oggi, voluto dal presidente inglese Boris Johnson che quest’anno presiede il gruppo, il tema centrale sarà ovviamente quello della pandemia per poi fare seguito quello della ripresa ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Dopo aver incassato il voto alla Camera, per Super Mario èdire al summit del G7 che si terrà oggi online. Intanto ilper ile si ipotizza un”, dove i tempi e procedure verranno ridotte all’osso Con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti, Mariodiventa ufficialmente il nuovo Presidente del Consiglio. Il super banchiere oggi farà il suo debutto come premier al summit del G7, l’organizzazione intergovernativa composta dai 7 maggiori stati economicamente più avanzati del Pianeta. Nel pre-vertice che si svolgerà oggi, voluto dal presidente inglese Boris Johnson che quest’anno presiede il gruppo, il tema centrale sarà ovviamente quello della pandemia per poi fare seguito quello della ripresa ...

antoguerrera : Draghi debutta online al G7 e guarda al modello Johnson per la campagna di vaccinazioni di massa - occhio_notizie : Dopo la #fiducia in Parlamento, oggi #Draghi debutta al G7 - RedazioneLaNews : Draghi debutta online al G7 e guarda al modello Johnson per la campagna di vaccinazioni di massa - PieraBelfanti : Draghi debutta online al G7 e guarda al modello Johnson per la campagna di vaccinazioni di massa - angiuoniluigi : RT @repubblica: Draghi debutta online al G7 e guarda al modello Johnson per la campagna di vaccinazioni di massa -