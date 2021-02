Da Pomeriggio 5 la compagna di Claudio Nanni: è devastato per la sofferenza di Arianna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, 19 febbraio 2021, nella parte dedicata alla cronaca c’è stato ampio spazio dedicato al caso di Ilenia Fabbri. La donna lo ricordiamo, è stata uccisa nella sua villa di Faenza il 6 febbraio 2021. In casa si è introdotto un estrano, un uomo vestito di scuro che l’ha picchiata e poi sgozzata. Una morte terribile quella di Ilenia, un omicidio maturato in meno di 10 minuti. Mentre il killer è ancora a piede libero, l’unico sospettato finito nel registro degli indagati è l’ex marito di Ilenia, Claudio Nanni che, secondo l’accusa, avrebbe assoldato un killer per uccidere la sua ex moglie. Oggi la giornalista di Mediaset raccoglie una importante testimonianza, quella dell’attuale compagna di Claudio Nanni. La donna ha parlato di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella puntata di5 in onda oggi, 19 febbraio 2021, nella parte dedicata alla cronaca c’è stato ampio spazio dedicato al caso di Ilenia Fabbri. La donna lo ricordiamo, è stata uccisa nella sua villa di Faenza il 6 febbraio 2021. In casa si è introdotto un estrano, un uomo vestito di scuro che l’ha picchiata e poi sgozzata. Una morte terribile quella di Ilenia, un omicidio maturato in meno di 10 minuti. Mentre il killer è ancora a piede libero, l’unico sospettato finito nel registro degli indagati è l’ex marito di Ilenia,che, secondo l’accusa, avrebbe assoldato un killer per uccidere la sua ex moglie. Oggi la giornalista di Mediaset raccoglie una importante testimonianza, quella dell’attualedi. La donna ha parlato di ...

