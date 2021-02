Come si scrive un romanzo, secondo Umberto Eco (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mi considero un filosofo, anche se ho scritto di molti altri temi; e sono certamente un filosofo che ha anche scritto sette romanzi. Quest’ultimo fatto, date le sue dimensioni e il tempo che mi ha preso dalla fine degli anni settanta a oggi, non può essere considerato un incidente marginale. Tuttavia questa autobiografia intellettuale non ha riguardato i miei romanzi se non per brevi menzioni. So bene che alcuni di quelli che scriveranno su di me in questo libro prenderanno in considerazione anche i miei romanzi, sia perché in essi trovano molti temi filosofici sia perché vedono questi scritti Come un altro dei modi in cui ho filosofato. Devo dire che, quando ho iniziato a scrivere “Il nome della rosa”, anche se ho usato molti testi di filosofia medievale, non pensavo ci fosse alcun legame tra la mia scrittura letteraria e la scrittura ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mi considero un filosofo, anche se ho scritto di molti altri temi; e sono certamente un filosofo che ha anche scritto sette romanzi. Quest’ultimo fatto, date le sue dimensioni e il tempo che mi ha preso dalla fine degli anni settanta a oggi, non può essere considerato un incidente marginale. Tuttavia questa autobiografia intellettuale non ha riguardato i miei romanzi se non per brevi menzioni. So bene che alcuni di quelli cheranno su di me in questo libro prenderanno in considerazione anche i miei romanzi, sia perché in essi trovano molti temi filosofici sia perché vedono questi scrittiun altro dei modi in cui ho filosofato. Devo dire che, quando ho iniziato are “Il nome della rosa”, anche se ho usato molti testi di filosofia medievale, non pensavo ci fosse alcun legame tra la mia scrittura letteraria e la scrittura ...

TeresaBellanova : Come scrive Calvino, è importante cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e fa… - Anchorhar : RT @RebsRebssss: In un mondo di papá mario che spiega a sette nazioni come votare siate simone che scrive una canzone su ció che abbiamo co… - robertoanversa : @luigidimaio Governo nuovo ma le cagate che scrive sono le stesse. Ora è il momento? Perché prima no? Scrive come s… - tusciaweb : Giorgio Zordan, il 18enne che scrive libri sull’ambiente: “Ma non sono come Greta Thunberg” Roma - (a.c.) - - marinaamoretti6 : RT @BarbaraRaval: Il team #GretaThunberg sotto inchiesta penale. Altro che ecologista! L' #India la accusa di 'Complotto internazionale sma… -