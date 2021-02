Can Yaman e Diletta Leotta storia d’amore finta? Il dettaglio che spiegherebbe tutto (Di venerdì 19 febbraio 2021) La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sarebbe una montatura? Gli scatti sui social non convincono Biagio D’Anelli Da giorni a Pomeriggio 5, non si parla d’altro che della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. L’attore e la giornalista di DAZN hanno ufficializzato la relazione proprio in questi ultimi giorni. Un amore, che stando a molti, sembrerebbe essere studiato apposta dai media, poiché gli scatti della coppia pubblicati su Instagram risulterebbero poco convincenti e spontanei. Le foto in questione ritraggono i due insieme con un cavallo bianco, che la stessa giornalista ha regalato a Can per il giorno di San Valentino. tutto finto? A sostenere tale ipotesi, è stato ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Latra Cansarebbe una montatura? Gli scatti sui social non convincono Biagio D’Anelli Da giorni a Pomeriggio 5, non si parla d’altro che dellatra Can. L’attore e la giornalista di DAZN hanno ufficializzato la relazione proprio in questi ultimi giorni. Un amore, che stando a molti, sembrerebbe essere studiato apposta dai media, poiché gli scatti della coppia pubblicati su Instagram risulterebbero poco convincenti e spontanei. Le foto in questione ritraggono i due insieme con un cavallo bianco, che la stessa giornalista ha regalato a Can per il giorno di San Valentino.finto? A sostenere tale ipotesi, è stato ...

