Boxe | Bob Arum parla del match tra Lopez e Kambosos

(Di sabato 20 febbraio 2021) Bobnon è contento di come sono andate le trattative tra il campione indiscusso dei pesi leggeri Teofimoe l’IBF obbligatorio GeorgeJr.dice che Teofimo (16-0, 12 KO) non ha detto la borsa per la sua difesa del titolo contro(19-0, 10 KO). Invece, Teofimo è andato direttamente dae si è accordato con lui per ottenere più soldi, ha detto. Dice che non è illegale quello che ha fatto Teofimo, ma non lo vede come una cosa intelligente da fare per lui. Il boss di Top Rankha detto che quando arriverà il momento per Teofimo di affrontare il vincitore del combattimento Jose Ramirez contro Josh Taylor, le cose cambieranno. Il campione dei pesi leggeri IBF / WBA / WBC / WBO Teofimo si è recentemente ...

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Bob

Italia Sera

La sua routine per diventare un vero kickass prevede bicicletta,, pull up, circuit training. Il video conOdenkirk che si allena potrebbe essere anche utile a chi, essendo chiuse le palestre ...Mike Tyson ci combatteva incontri dileggendari, i Rolling Stones suonavano nell'edificio a ... sembrava fosse Capodanno in tutta la città", ha raccontato all' Associated PressMcDevitt, ex ...Bob Arum non è contento di come sono andate le trattative tra il campione indiscusso dei pesi leggeri Teofimo Lopez e l’IBF obbligatorio George Kambosos Jr. Arum dice che Teofimo (16-0, 12 KO) non ha ...Volete diventare dei veri spaccaculi? Seguite le istruzioni di Bob Odenkirk, che per Io sono nessuno si è allenato duramente e adesso ha qualcosa di insegnare a chi non ha mai corso nemmeno quando per ...