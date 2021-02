Angela Robusti svela: “Inzaghi non mangia bresaola da un anno! Ora come me ama…” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Angela Robusti, ex atleta e moglie dell'allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, ha parlato dell'alimentazione che la coppia segue costantemente a casa. Ecco le sue parole:"Sfatiamo un mito: non mangia la bresaola da circa un anno! Tutti gli atleti in genere hanno un'alimentazione estrema. E una volta abbandonato l'agonismo fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista ci ha impiegato diversi anni per riabituarsi. mangia tutto, ma in versione light. E poi… Gli ho trasmesso la mia passione per le verdure. Sono dipendente dalle verdure e dalle creme di verdure: una bontà, specialmente durante la stagione invernale. Ora anche lui le adora".(Fonte: Gazzetta dello Sport) ... Leggi su golssip (Di venerdì 19 febbraio 2021) Intervistata dalla Gazzetta dello Sport,, ex atleta e moglie dell'allenatore del Benevento Filippo, ha parlato dell'alimentazione che la coppia segue costantemente a casa. Ecco le sue parole:"Sfatiamo un mito: nonlada circa unTutti gli atleti in genere hanno un'alimentazione estrema. E una volta abbandonato l'agonismo fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista ci ha impiegato diversi anni per riabituarsi.tutto, ma in versione light. E poi… Gli ho trasmesso la mia passione per le verdure. Sono dipendente dalle verdure e dalle creme di verdure: una bontà, specialmente durante la stagione invernale. Ora anche lui le adora".(Fonte: Gazzetta dello Sport) ...

