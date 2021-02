Aedes SIIQ, dal 22 febbraio aumento di capitale per 43 milioni (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Aedes SIIQ, società di investimento immobiliare quotata a Piazza Affari, promuoverà un aumento di capitale da 43 milioni di euro dal 22 febbraio. Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari della società. L’offerta è costituita da massime 228.121.590 azioni, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di 43.343.102,10 euro. L’emissione delle azioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione di Aedes SIIQ con delibera del 15 febbraio 2021. Le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di 0,190 euro ciascuna, da imputarsi quanto a 0,04 euro a capitale sociale e quanto a 0,15 euro a sovrapprezzo, come determinato dal CdA nella stessa data. Le azioni sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società di investimento immobiliare quotata a Piazza Affari, promuoverà undida 43di euro dal 22. Le azioni sono offerte in opzione agli azionisti ordinari della società. L’offerta è costituita da massime 228.121.590 azioni, prive di valore nominale, per un controvalore complessivo massimo di 43.343.102,10 euro. L’emissione delle azioni è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dicon delibera del 152021. Le azioni sono offerte in sottoscrizione ad un prezzo di 0,190 euro ciascuna, da imputarsi quanto a 0,04 euro asociale e quanto a 0,15 euro a sovrapprezzo, come determinato dal CdA nella stessa data. Le azioni sono ...

Aedes ko in Borsa. In vista nuovi debiti, cessioni e seconda ricapitalizzazione Via libera della Consob alla pubblicazione dei documenti relativi all'aumento di capitale da 50 milioni di euro che partirà lunedì 22 febbraio. Il prospetto riporta i fattori di rischio: anche se l'au ...

