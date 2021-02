Trump: «Twitter? È diventato noioso, penso ad un mio social», poi l’affondo a Biden (Di giovedì 18 febbraio 2021) Trump Twitter addio definitivo. A pochi giorni dall’assoluzione per l’impeachment, Donald Trump è tornato a parlare in un’intervista telefonica a “Newsmax”, emittente conservatrice che fa capo all’amico Chris Ruddy. L’ex presidente Usa non si è sbilanciato sulla sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca tra quattro anni. Tuttavia questi ha rimarcato come il suo consenso sia cresciuto. «Sono l’unico che viene messo sotto accusa e le cui quote salgono», ha affermato orgoglioso Trump. A proposito delle elezioni: «2024? Troppo presto per dirlo», ha dichiarato il Tycoon, per poi ammettere: «Mi manca essere presidente». leggi anche l’articolo —> Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» Nel corso del suo intervento Donald Trump ha annunciato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)addio definitivo. A pochi giorni dall’assoluzione per l’impeachment, Donaldè tornato a parlare in un’intervista telefonica a “Newsmax”, emittente conservatrice che fa capo all’amico Chris Ruddy. L’ex presidente Usa non si è sbilanciato sulla sua possibile ricandidatura alla Casa Bianca tra quattro anni. Tuttavia questi ha rimarcato come il suo consenso sia cresciuto. «Sono l’unico che viene messo sotto accusa e le cui quote salgono», ha affermato orgoglioso. A proposito delle elezioni: «2024? Troppo presto per dirlo», ha dichiarato il Tycoon, per poi ammettere: «Mi manca essere presidente». leggi anche l’articolo —> Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» Nel corso del suo intervento Donaldha annunciato ...

