Tra rap e pop | intimità e coraggio | tutta l’umanità di Mecna

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Soli” è il nuovo singolo diin collaborazione con Ghemon e Ginevra. Il tema che accompagna le note è quello della solitudine, cantato in tre forme diverse, attraverso il sentire dei tre artisti presenti nel brano. “Soli” è anche la scusa perfetta per recuperare l’ultimo disco di Corrado Grilli, in arte, per chi non lo avesse ascoltato o non con attenzione. Tutto ha inizio, come nei migliori dischi, dalla copertina in cuiè immortalato in un momento “fragile”, mentre asciuga le lacrime. La vulnerabilità è uno dei temi principali di “Mentre Nessuno Guarda”. In questo periodo così disonesto, difficile, terribile con cui ci troviamo a fare i conti, essere e dimostrarsi fragili non è mettere da parte una corazza, ma mostrarsi più umani. È sentire e vivere tutte le sfumature della vita. Non bisogna nascondere fragilità, ...