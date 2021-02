Stella Rossa-Milan, Crudeli si dispera al 2-2 dei serbi (VIDEO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Stella Rossa di Dejan Stankovic ha beffato il Milan nel finale, fermando i rossoneri sul 2-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League allo stadio Maracanà. Un pareggio che non è andato giù a Tiziano Crudeli. Il giornalista, tifosissimo rossonero, ha seguito il match come di consueto facendo la cronaca su Italia7Gold. E al gol del pareggio dei serbi al 93? si è disperato. Una vera beffa, che comunque non pregiudica la qualificazione alla squadra di Pioli. Nel ritorno a San Siro Ibrahimovic e compagni partiranno da un vantaggio costruito grazie ai 2 gol segnati in trasferta. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladi Dejan Stankovic ha beffato ilnel finale, fermando i rossoneri sul 2-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League allo stadio Maracanà. Un pareggio che non è andato giù a Tiziano. Il giornalista, tifosissimo rossonero, ha seguito il match come di consueto facendo la cronaca su Italia7Gold. E al gol del pareggio deial 93? si èto. Una vera beffa, che comunque non pregiudica la qualificazione alla squadra di Pioli. Nel ritorno a San Siro Ibrahimovic e compagni partiranno da un vantaggio costruito grazie ai 2 gol segnati in trasferta. SportFace.

