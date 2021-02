Sconcerti: la partita più modesta della stagione della Juve, è un problema di guida e carisma (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Forse questa di Porto è stata la partita più modesta della stagione, giocata con lentezza e senza idee, senza personalità. E senza colpe dell’avversario che ha confermato il poco di cui era accreditato”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, a proposito di Porto-Juve, partita di Champions finita con la sconfitta dei bianconeri. La Juve non c’è, scrive, “manca”. “La povertà è evidente, non c’è uno che abbia la forza di imporre idee. Dai difensori, ai tre di centrocampo, la palla scorre via prevista, come non fosse nemmeno la Juve”. Ritorna sui due gol presi dalla squadra di Pirlo e scrive: “Non eravamo abituati in Champions a una Juve così ingenua. Ma è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Forse questa di Porto è stata lapiù, giocata con lentezza e senza idee, senza personalità. E senza colpe dell’avversario che ha confermato il poco di cui era accreditato”. Lo scrive Mariosul CorriereSera, a proposito di Porto-di Champions finita con la sconfitta dei bianconeri. Lanon c’è, scrive, “manca”. “La povertà è evidente, non c’è uno che abbia la forza di imporre idee. Dai difensori, ai tre di centrocampo, la palla scorre via prevista, come non fosse nemmeno la”. Ritorna sui due gol presi dalla squadra di Pirlo e scrive: “Non eravamo abituati in Champions a unacosì ingenua. Ma è ...

