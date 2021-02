Scanzi ad Accordi&Disaccordi Nove | “M5s? La forza politica più in difficoltà Grillo ha sbagliato tutto nella trattativa con Draghi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “Come uscirà il Movimento 5 stelle dopo l’esperienza, breve o lunga che sia, del governo? Sicuramente, al momento, sono lapiù in imbarazzo e in, ma per loro stessa colpa, non per una congiura: nessuno ha ordinato adi gestire lain maniera così imbarazzante. Lui ha fatto grandi cose, ma negli ultimi sette giorni ha, secondo me”. Così Andrea, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su. “Io non ho capito veramentee Crimi cosa diavolo abbiano fatto in questi giorni, le hanno sbagliate tutte, non hanno ottenuto nulla. È ...