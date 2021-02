Quando sfila la banda (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera alle ore 19, l’appuntamento “In prima fila con…”sui canali social del quotidiano Le Cronache, avrà ospite il Premiato concerto bandistico “Città di Minori”, oltre 150 anni di musica Di OLGA CHIEFFI L’ immagine della banda che alberga nell’immaginario di noi tutti è quella della sfilata. Seguire il passo di una banda è una simpatica esperienza, “si può arrivare dove si vuole. Aboliamo i bus prendiamo le bande” consigliava Ennio Flaiano nei suoi scritti umoristici, e in tempi di Covid, ove anche questo piacere ci è stato tolto, sarà il contenitore virtuale di Le Cronache “In prima fila con…”, questa sera, alle ore 19, sui canali social la pagina Fb e quella Youtube del nostro quotidiano, a farci rincontrare i fiati, i legni, gli ottoni lucenti, le percussioni, di una formazione, legata nel sentire di noi tutti, alla festa, o ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Questa sera alle ore 19, l’appuntamento “In prima fila con…”sui canali social del quotidiano Le Cronache, avrà ospite il Premiato concerto bandistico “Città di Minori”, oltre 150 anni di musica Di OLGA CHIEFFI L’ immagine dellache alberga nell’immaginario di noi tutti è quella dellata. Seguire il passo di unaè una simpatica esperienza, “si può arrivare dove si vuole. Aboliamo i bus prendiamo le bande” consigliava Ennio Flaiano nei suoi scritti umoristici, e in tempi di Covid, ove anche questo piacere ci è stato tolto, sarà il contenitore virtuale di Le Cronache “In prima fila con…”, questa sera, alle ore 19, sui canali social la pagina Fb e quella Youtube del nostro quotidiano, a farci rincontrare i fiati, i legni, gli ottoni lucenti, le percussioni, di una formazione, legata nel sentire di noi tutti, alla festa, o ...

