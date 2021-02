Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Fiducia di ferro di per Draghi Lucca non si ferma più”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 18 febbraio 2021) “didi per”.Titola così ladell’edizione odierna del “di”. “Al Senato lungo discorso programmatico: ‘L’Italia va ricostruita come nel Dopoguerra’. Forte invito all’unità, ‘è un dovere per combattere la pandemia con ogni mezzo’. Sostenuto da un’ampia maggioranza, il premier annuncia un pacchetto di riforme. Per gli studenti conta la necessità di recuperare ore”. Poi, riflettori puntati sulla vittoria del Palermo: “non sipiù. Doppietta e il Palermo espugna Torre del Greco. Il giovane attaccante sale a 10 gol in campionato e trascina i rosanero al successo per 2-1 contro la Turris”. E ancora: “Enti, teatri, associazioni: pioggia di contributi. Recovery ...