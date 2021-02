Prada Cup | si torna a gareggiare! Luna Rossa la spunta! Offese inaccettabili dai neozelandesi

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha vinto! Nel fine settimana (sabato 20 febbraio) si tornerà finalmente a regatare ed andranno in scena le gare mancanti della Finale diCup. Riassumiamo le puntate precedenti. Gli organizzatori commerciali dell’evento, denominati ACE, stavano lavorando con il Governo neozelandese per cambiare le regole della competizione. L’articolo A2.3 (b) dell’Appendice alle Regole del World Sailing Racing of Sailing America’s Cup parla chiaro: se la Finale non si sarà conclusa il 24 febbraio con la disputa di tutte le regate previste, allora a vincere sarà la flotta che in quel momento si troverà in vantaggio. Il problema è che ACE intendeva addirittura riprendere la competizione il 26 febbraio, spostando poi l’inizio dell’America’s Cup dal 6 al 13 marzo. Motivo? Attendere che il livello di allerta del lockdown passasse da 2 a 1, ...