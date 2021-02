Pioli: 'Meritavamo la vittoria. Il derby? Milan e Inter vicine per livello e classifica' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefano Pioli è deluso per il pareggio raggiunto dalla Stella Rossa al 93', ma resta fiducioso sulle possibilità di passaggio del turno del suo Milan in Europa League: "Non abbiamo avuto la qualità ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stefanoè deluso per il pareggio raggiunto dalla Stella Rossa al 93', ma resta fiducioso sulle possibilità di passaggio del turno del suoin Europa League: "Non abbiamo avuto la qualità ...

frabelli : Pioli: 'Avremmo meritato la vittoria, con l'uomo in più dovevamo fare di più. Pari buon risultato' NO la vittoria n… - sportli26181512 : Pioli: 'Meritavamo la vittoria. Il derby? Milan e Inter vicine per livello e classifica': Pioli: 'Meritavamo la vit… - Gazzetta_it : #EuropaLeague, Pioli dopo #StellaRossaMilan: 'Meritavamo la vittoria. Il derby? Milan e Inter vicine per livello e… - sportli26181512 : Milan, Pioli: 'Meritavamo di vincere. Derby? Arriva al momento giusto': Le parole del tecnico rossonero dopo il 2-2… - LucaParry85 : Pioli non deve aver visto gli ultimi 15 minuti se dice che meritavamo di vincere -