In auto con due panetti di hashish, tre giovani nei guai (Di giovedì 18 febbraio 2021) A bordo dell'auto nascondevano due panetti di hashish del peso complessivo di quasi 160 grammi. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri di Paese controllando ilo mezzo su cui viaggiavano, lungo la ... Leggi su trevisotoday (Di giovedì 18 febbraio 2021) A bordo dell'nascondevano duedidel peso complessivo di quasi 160 grammi. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri di Paese controllando ilo mezzo su cui viaggiavano, lungo la ...

disinformatico : E per quelli che stanno pensando 'ha ha, chi ha l'auto elettrica come la ricarica durante un blackout?', l'auto ele… - Tg3web : È finalmente libera, dopo quasi tre anni di carcere, Loujain al-Hathloul, l'attivista saudita che con la sua campag… - businessonlinei : Auto gpl o metano 2021 con cambio automatico in vendita migliori. - ChiaraCompagnuc : Auto gpl o metano 2021 con cambio automatico in vendita migliori. - liberaevivi : Casa singola, pensione di 5000 euro e donna di servizio 24 ore per chi è stato rovinato dallo stato; auto a disposi… -