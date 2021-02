Il M5s esplode: Crimi espelle 15 senatori, i dissidenti non ci stanno (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico M5s. Leggi su dire (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico M5s.

LaStampa : Esplode il M5S, gli ortodossi lanciano un’Opa, Grillo non basta. Al Senato metà gruppo a rischio - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Ringrazio #Conte'. Mario #Draghi non riesce a finire la frase: applausi dal #M5s, boati e buuu dai banchi del centrod… - Ultron65 : RT @Libero_official: 'Ringrazio #Conte'. Mario #Draghi non riesce a finire la frase: applausi dal #M5s, boati e buuu dai banchi del centrod… - Marco1999Busa : RT @Libero_official: 'Ringrazio #Conte'. Mario #Draghi non riesce a finire la frase: applausi dal #M5s, boati e buuu dai banchi del centrod… - nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: 'Ringrazio #Conte'. Mario #Draghi non riesce a finire la frase: applausi dal #M5s, boati e buuu dai banchi del centrod… -