Il fratello di Osimhen: 'Il Napoli deve giocare più per lui' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Napoli - Intervistato da Radio Marte, il fratello dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen , Andrew, ha detto la sua riguardo alla voce secondo cui l'ex Lille abbia portato a Napoli la nuova variante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021)- Intervistato da Radio Marte, ildell'attaccante delVictor, Andrew, ha detto la sua riguardo alla voce secondo cui l'ex Lille abbia portato ala nuova variante ...

MundoNapoli : Il fratello di Osimhen: “Il Napoli non sta giocando per lui” - sscalcionapoli1 : Osimhen, il fratello: 'Non ha violato regole anti-Covid! Il Napoli non gioca per lui...' #ForzaNapoliSempre - sportli26181512 : Napoli, il fratello di Osimhen: 'La squadra non gioca per lui. Victor non ha violato le regole...': Ai microfoni di… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il fratello: 'Victor sta bene, ora la squadra deve giocare più per lui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - Il fratello: 'Victor sta bene, ora la squadra deve giocare più per lui' -