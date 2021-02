Highlights Djokovic-Karatsev | semifinale Australian Open 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildeglidelladeglitra Novake Aslan. Un match che ha visto solo un sussulto da parte del russo, ma di grande rilievo: quello della seconda parte del secondo set, dove è andato vicinissimo a pareggiare i conti. Per il resto ordinaria amministrazione per il numero uno al mondo che, quando è andato in affanno, lo ha fatto principalmente per suoi demeriti. Onore delle armi comunque per, non tanto per questa, quanto per lo straordinario e inaspettato raggiungimento di quest’ultima. Il serbo attende ora in finale il vincente tra Medvedev e Tsitsipas: andrà alla ricerca del 18° titolo Slam che gli permetterebbe di andare a meno due da ...