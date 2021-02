Governo: verso avvio procedura espulsione senatori M5S anti-Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, a breve dovrebbe partire la procedura di espulsione contro i 15 senatori M5S che ieri hanno votato contro la fiducia al Governo Draghi. La comunicazione per annunciare sanzioni in arrivo verrà pubblicato sul blog delle Stelle. (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, a breve dovrebbe partire ladicontro i 15M5S che ieri hanno votato contro la fiducia al. La comunicazione per annunciare sanzioni in arrivo verrà pubblicato sul blog delle Stelle. (segue)

