Galli smentito dal suo stesso ospedale | “Non è vero che siamo invasi dalle varianti”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb – L’Asst Fatebenefratelli Sacco mette a tacere il suoprimario, l’ultrà del lockdown a oltranza e delle sparate catastrofiste Massimo. E lo fa smentendo categoricamente quanto dichiarato dall’infettivologo in questi giorni, il quale sosteneva di avere il reparto «invaso da nuove, e questo riguarda tutta quanta l’Italia e fa facilmente prevedere che a breve avremo problemi più seri». Il Sacco smentiscesulleIl Sacco fa infatti sapere: «Sono 6 i pazienti positivi alla variante inglese su un totale di 50 casi all’Sacco di Milano». Sei pazienti, un numero decisamente esiguo che non fa di certo pensare a una «one» della variante. Così dall’fanno sapere che «tali affermazioni al ...

aveva lanciato l'allarme: Reparto invaso da nuove varianti La precisazione arriva dopo che il primario dell'ospedale Sacco di Milano Massimoaveva lanciato un allarme: "Siamo tutti d'...La neve tanto attesa non hale previsioni meteo ed è scesa a partire dalle prime ore dell'alba su Santa Caterina ... presieduto da Omarin veste di direttore di gara, di posticipare la ...I reparti di terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano non sono pieni di pazienti che hanno contratto la variante inglese del Covid. Lo dice in una nota scritta l'ospedale ...L'Ospedale Sacco di Milano ha detto che non ci sono 'reparti pieni di varianti'. Ma Massimo Galli aveva lanciato l'allarme: chi ha ragione?