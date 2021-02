Forma grave di Covid provoca danni al cuore in metà dei pazienti (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Circa il 50 per cento dei pazienti ricoverati per una grave Forma di Covid-19 e che mostravano livelli elevati di una proteina chiamata troponina hanno poi riportato danni al cuore. La lesione è stata rilevata tramite risonanza magnetica (MRI) almeno un mese dopo la dimissione. E' quanto emerso da uno studio pubblicato sull'European Heart Journal. Il danno al cuore include infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite), cicatrici o morte del tessuto cardiaco (infarto), limitato afflusso di sangue al cuore (ischemia) o combinazioni di tutti e tre. Il più grande studio di questo genere Lo studio è stato condotto su 148 pazienti provenienti da sei ospedali per malattie acute a Londra ed è il più grande pubblicato fino ad oggi che ha avuto come ... Leggi su agi (Di giovedì 18 febbraio 2021) AGI - Circa il 50 per cento deiricoverati per unadi-19 e che mostravano livelli elevati di una proteina chiamata troponina hanno poi riportato danni al. La lesione è stata rilevata tramite risonanza magnetica (MRI) almeno un mese dopo la dimissione. E' quanto emerso da uno studio pubblicato sull'European Heart Journal. Il danno alinclude infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite), cicatrici o morte del tessuto cardiaco (infarto), limitato afflusso di sangue al(ischemia) o combinazioni di tutti e tre. Il più grande studio di questo genere Lo studio è stato condotto su 148provenienti da sei ospedali per malattie acute a Londra ed è il più grande pubblicato fino ad oggi che ha avuto come ...

