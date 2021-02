Flora & Ulisse, l'intervista video a Alyson Hannigan (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attrice, ai microfoni di Leggo, rivela: 'È stato bellissimo poter dire ai miei figli che avrei fatto un film su una storia che conoscevano già, invece di cercare di spiegargli una trama che non ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attrice, ai microfoni di Leggo, rivela: 'È stato bellissimo poter dire ai miei figli che avrei fatto un film su una storia che conoscevano già, invece di cercare di spiegargli una trama che non ...

Veronik50719547 : RT @TCDSTV: Terra: «Ho una cugina che si chiama Flora.» #FATENetflix - frenzyyy___ : ho iniziato ieri la serie #fate e questa è stata la mia reazione nel non vedere flora - il_brigante07 : RT @VeritaMaat: #Mars2020 ma invece di spendere 2 miliardi di dollari per Marte, si poteva usare tutto questo denaro per salvare la Terra d… - VeritaMaat : #Mars2020 ma invece di spendere 2 miliardi di dollari per Marte, si poteva usare tutto questo denaro per salvare la… - io_chiaramente : @forniallslaugh FLORA È BI -