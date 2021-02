Draghi, cambia la comunicazione: no alla ricerca di like e commenti a tutti i costi (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Scusate devo ancora imparare», dice Draghi dopo che il ministro D?Incà gli aggiusta il microfono sotto il mento, che il premier non riesce a sistemare, nella replica di ieri... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 febbraio 2021) «Scusate devo ancora imparare», dicedopo che il ministro D?Incà gli aggiusta il microfono sotto il mento, che il premier non riesce a sistemare, nella replica di ieri...

SkyTG24 : Come cambia il piano vaccini anti Covid con Draghi: più hub e 300mila volontari - fanpage : Cambia radicalmente il piano di vaccinazione contro il Covid con l’arrivo al governo di Mario Draghi. In cosa consi… - ispionline : Appuntamento stasera alle 18: “L’Italia di Draghi vista dagli altri. Cosa cambia?” #ItaliadiDraghi Con A. Cassieri… - fdiprisco11 : “L’Italia di #Draghi vista dagli altri. Cosa cambia? #ItalidiDraghi Ora in diretta su @ispionline - @AntVillafranca… - laboescapes : RT @ispionline: ?? Live Now! #ItaliadiDraghi 'L'Italia di Draghi vista dagli altri. Cosa cambia?' -