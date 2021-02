Covid, assessore Lazio: “Dai dati, dovremmo restare in zona gialla” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Lazio non è a rischio zona arancione. Almeno non secondo l’assessore alla Sanità, che ha parlato di dati Covid da fascia gialla A partire dal prossimo weekend, altre 6 regioni in Italia potrebbero passare in zona arancione. I numeri sono tornati a salire, soprattutto a causa delle varianti Covid che sono state individuate. Tra L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilnon è a rischioarancione. Almeno non secondo l’alla Sanità, che ha parlato dida fasciaA partire dal prossimo weekend, altre 6 regioni in Italia potrebbero passare inarancione. I numeri sono tornati a salire, soprattutto a causa delle variantiche sono state individuate. Tra L'articolo proviene da Inews.it.

Ansa_ER : Covid: assessore E-R, dubbi su strategia 'colori' per Italia. Passaggio in arancione? 'Noi in bilico ma attendiamo… - rassegnagram : Stamattina inoculata a Liliana #Segre la prima dose del vaccino anti-#Covid. E ha svolto il ruolo di testimonial pe… - Comuneperugia : Su proposta dell’Assessore Clara Pastorelli le convenzioni con società e associazioni che gestiscono gli impianti s… - SocialfarmaWeb : Oggi sul #socialfarmatabloid Giuseppe Delfini, Presidente Federfarma Reggio Emilia, Roberto Tobia, Segretario Nazio… - caltalive : di Assostampa Sicilia 'I giornalisti svolgono un 'servizio essenziale' per la comunità, per questa ragione abbiamo… -