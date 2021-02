Cortina: minacce morte via email a Waldner per parallelo (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sono minacce di morte e dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l'autore. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) "Qui non è una critica magari molto dura e neppure una diffamazione. Qui ci sonodie dunque è una cosa seria. Per cui adesso ho affidato tutto ai miei avvocati per perseguire l'autore. ...

RaiSport : Minacce di morte via email a #Waldner per il parallelo Il responsabile #Fis per le gare denuncia un informatico s… - AleBerlo : #EurosportSCI un commento a questa notizia allucinante? - AnsaVeneto : Cortina: minacce morte via email a Waldner per parallelo. Responsabile Fis per gare denuncia informatico svizzero… - Trentin0 : Mondiali di Cortina, minacce di morte via email all'altoatesino Waldner per il parallelo contestato. Il brissinese… - corriereveneto : Mondiali di sci di Cortina, Waldner minacciato di morte via mail -