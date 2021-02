Sampdoria, Keita: «Riscatto? Non devo convincere nessuno, parla il campo» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Keita Balde si racconta: il presente e il futuro dell’attaccante della Sampdoria. Le dichiarazioni al Secolo XIX Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e personali in vista del match contro la Lazio. Le dichiarazioni al Secolo XIX. Riscatto – «Io non devo convincere nessuno, devo solo fare il mio lavoro dentro il campo, come diciamo noi tra calciatori “parla il verde”, appunto il campo. È solo quello il nostro banco di prova per giudicare il lavoro. Io al Riscatto per ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto». LAZIO – «Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Balde si racconta: il presente e il futuro dell’attaccante della. Le dichiarazioni al Secolo XIXBalde, attaccante della, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e personali in vista del match contro la Lazio. Le dichiarazioni al Secolo XIX.– «Io nonsolo fare il mio lavoro dentro il, come diciamo noi tra calciatori “il verde”, appunto il. È solo quello il nostro banco di prova per giudicare il lavoro. Io alper ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto». LAZIO – «Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere ...

