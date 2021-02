Ri Sol Ju, la moglie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata vista in pubblico per la prima volta dopo un anno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Martedì sera la moglie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, Ri Sol Ju, è stata vista in pubblico per la prima volta dal gennaio del 2020. I media di stato nordcoreani hanno diffuso alcune fotografie in cui si vedono i due Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Martedì sera ladelKim-un, Ri Sol Ju, èinper ladal gennaio del 2020. I media di stato nordcoreani hdiffuso alcune fotografie in cui si vedono i due

romi_andrio : RT @ilpost: Ri Sol Ju, la moglie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata vista in pubblico per la prima volta dopo un anno https://t… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Ri Sol Ju, la moglie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata vista in pubblico per la prima volta dopo un anno https://t… - ilpost : Ri Sol Ju, la moglie del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, è stata vista in pubblico per la prima volta dopo un an… - sol_debora : Raga mi fa ridere e piangere sta scena. Ridere per dayane che sembra il marito che spia e becca sua moglie a letto… - medeadicyta : Si ritiene che la statua rappresenti Sól, una divinità solare della mitologia norrena, figlia di Mundilfœri e mogli… -