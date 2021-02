Possibile rinvio per Prada Cup ed America’s Cup. Luna Rossa si scaglia sugli organizzatori (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luna Rossa è letteralmente infuriata per quello che è successo nelle ultime ore ad Auckland. La America’s Cup Events (ACE) sta infatti dialogando con le autorità neozelandesi per definire quale sarà il futuro della Finale della Prada Cup, che il sodalizio italiano conduce al momento per 4-0 nei confronti di Ineos Uk. ACE ha spiegato le sue intenzioni in un comunicato stampa, ricordando che nella regione di Auckland vige un lockdown di 72 ore fino a mercoledì 17 febbraio a causa di tre positività al Covid-19 riscontrate a sud della capitale. Da domani si passerà dal livello 3 di allerta al livello 2, fino a lunedì. “ACE ha consultato il ministro della America’s Cup Stuart Nash e gli alti funzionari del Consiglio e si è preso in considerazione di posticipare l’attuale programma di gare ed eventi nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è letteralmente infuriata per quello che è successo nelle ultime ore ad Auckland. LaCup Events (ACE) sta infatti dialogando con le autorità neozelandesi per definire quale sarà il futuro della Finale dellaCup, che il sodalizio italiano conduce al momento per 4-0 nei confronti di Ineos Uk. ACE ha spiegato le sue intenzioni in un comunicato stampa, ricordando che nella regione di Auckland vige un lockdown di 72 ore fino a mercoledì 17 febbraio a causa di tre positività al Covid-19 riscontrate a sud della capitale. Da domani si passerà dal livello 3 di allerta al livello 2, fino a lunedì. “ACE ha consultato il ministro dellaCup Stuart Nash e gli alti funzionari del Consiglio e si è preso in considerazione di posticipare l’attuale programma di gare ed eventi nel ...

