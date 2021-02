Nuove restrizioni in arrivo, sei regioni rischiano l’arancione. In Lombardia da oggi 4 comuni in zona rossa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – Sul fronte della pandemia l’Italia sta per cambiare nuovamente colore, intanto in Lombardia sono state istituite quattro Nuove zone rosse con conseguente lockdown locale. Il governo sta studiando una possibile nuova stretta per contenere i contagi, a partire da quelli delle varianti del coronavirus in circolazione nel Paese. Obiettivo: chiusure mirate nelle aree maggiormente colpite in modo da scongiurare un nuovo devastante confinamento a livello nazionale. La brutta notizia è che spunta l’ipotesi di imporre il lockdown nei fine settimana, quando gli italiani potrebbero finalmente uscire a fare una passeggiata o permettersi una gita fuori porta. In Lombardia quattro comuni in zona rossa In Lombardia, oltre a Castrezzato, anche Viggiù (in provincia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb – Sul fronte della pandemia l’Italia sta per cambiare nuovamente colore, intanto insono state istituite quattrozone rosse con conseguente lockdown locale. Il governo sta studiando una possibile nuova stretta per contenere i contagi, a partire da quelli delle varianti del coronavirus in circolazione nel Paese. Obiettivo: chiusure mirate nelle aree maggiormente colpite in modo da scongiurare un nuovo devastante confinamento a livello nazionale. La brutta notizia è che spunta l’ipotesi di imporre il lockdown nei fine settimana, quando gli italiani potrebbero finalmente uscire a fare una passeggiata o permettersi una gita fuori porta. InquattroinIn, oltre a Castrezzato, anche Viggiù (in provincia di ...

