Napoli, Politano: 'Gattuso? Tante cavolate. La squadra è con lui' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) GRANADA (SPAGNA) - Matteo Politano ha affiancato Gattuso nella conferenza stampa del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League con il Granada : " C'è sempre poco tempo per recuperare tra una ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) GRANADA (SPAGNA) - Matteoha affiancatonella conferenza stampa delalla vigilia della sfida di Europa League con il Granada : " C'è sempre poco tempo per recuperare tra una ...

positanonews : Calcio, mister Gattuso e Matteo Politano presentano Granada-Napoli - PugilistSteve : Politano and Napoli 'stand by' Gattuso - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Gattuso: 'Siamo in emergenza, ma non siamo qui in vacanza: il #Granada è atipico. La presenza di De Laurentiis ha riporta… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: #Politano: 'Da quando sono a #Napoli sto facendo il mio miglior campionato, spero di continuare. L'abbraccio post-#Juventu… - cn1926it : #Politano: “Non sono più un ragazzino, è il mio miglior anno. L’abbraccio a #Gattuso? Volevamo dare un segnale” -