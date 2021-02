MotoGP, Aprilia più veloce di Honda e KTM a Jerez: Noale intravede la luce? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è conclusa ieri la seconda giornata di test privati MotoGP a Jerez, alla quale hanno partecipato Aprilia, Honda e KTM. In generale, si tratta delle prime prove in pista con i prototipi MotoGP 2021. In verità Stefan Bradl aveva girato, sempre sul tracciato andaluso, a fine gennaio, ma aveva trovato pioggia e temperature basse. Allo stesso modo Michele Pirro ha assaggiato un asfalto solamente umido in occasione dei test organizzati da Ducati settimana scorsa. Vediamo quindi nel dettaglio i primi veri tempi del 2021! I primi test MotoGP 2021 nel segno dell’Aprilia Sole e temperature primaverili a Jerez, che hanno consentito ai team di lavorare in tranquillità. Aprilia ha beneficiato delle concessioni e ha portato in pista i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si è conclusa ieri la seconda giornata di test privati, alla quale hanno partecipatoe KTM. In generale, si tratta delle prime prove in pista con i prototipi2021. In verità Stefan Bradl aveva girato, sempre sul tracciato andaluso, a fine gennaio, ma aveva trovato pioggia e temperature basse. Allo stesso modo Michele Pirro ha assaggiato un asfalto solamente umido in occasione dei test organizzati da Ducati settimana scorsa. Vediamo quindi nel dettaglio i primi veri tempi del 2021! I primi test2021 nel segno dell’Sole e temperature primaverili a, che hanno consentito ai team di lavorare in tranquillità.ha beneficiato delle concessioni e ha portato in pista i suoi ...

