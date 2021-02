M5S: Rousseau, elezione comitato a 5 prima possibile, cessa reggenza Crimi (3) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Invitiamo, quindi, tutti coloro che vorranno candidarsi a leggere il regolamento, a compilare il proprio profilo già da ora e a tutti coloro che, invece, vorranno partecipare alla votazione per l'elezione del comitato direttivo a verificare il proprio status di iscritto certificato e avente diritto di voto". "Saremo a disposizione per far sì che questo periodo di transizione in vista dell'elezione del nuovo comitato direttivo rappresenti per il MoVimento 5 Stelle un momento di massima democrazia interna e di condivisione valoriale attraverso la quale individuare una guida collegiale, duratura e scelta dagli iscritti che possa dare solidità e serenità al progetto condiviso. Inizia il conclave degli iscritti e Rousseau è pronto, come sempre, al loro fianco". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Invitiamo, quindi, tutti coloro che vorranno candidarsi a leggere il regolamento, a compilare il proprio profilo già da ora e a tutti coloro che, invece, vorranno partecipare alla votazione per l'deldirettivo a verificare il proprio status di iscritto certificato e avente diritto di voto". "Saremo a disposizione per far sì che questo periodo di transizione in vista dell'del nuovodirettivo rappresenti per il MoVimento 5 Stelle un momento di massima democrazia interna e di condivisione valoriale attraverso la quale individuare una guida collegiale, duratura e scelta dagli iscritti che possa dare solidità e serenità al progetto condiviso. Inizia il conclave degli iscritti eè pronto, come sempre, al loro fianco".

