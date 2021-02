Live Porto-Juventus 2-1 | Chiesa trova un gol importantissimo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) 38'st Juve pericola con Morata, che davanti al portiere sbaglia, ma ancora una volta era in fuorigioco. 37'st GOL JUVE: Chiesa rimette in carreggiata la. I bianconeri...

juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - kicker_live : FC Porto - Juventus Turin 2:1 Tor: Federico Chiesa (82.) #PORJUV - theodorelasso : RT @TheSunFootball: GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa) #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Live Porto

DIRETTAJUVENTUS (RISULTATO2 - 0): RADDOPPIA MAREGA! Esattamente come nel primo tempo, l'inizio di gara è da incubo per la Juventus che già al 1 della ripresa incassa il 2 - 0. Manafá penetra in ...Che è tornata a girare palla con lentezza dando la possibilità, al, di compattarsi.Entra nel vivo la Champions League con gli incontri degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri in programma.Torna la UEFA Champions League. Martedì 16 febbraio, e mercoledì 17 febbraio, si giocano le gare del primo turno degli ottavi di ...