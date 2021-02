L’impegno di Draghi per i più svantaggiati riguarda donne e giovani. Ma non i migranti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel discorso programmatico con cui si è presentato per la prima volta alle camere Mario Draghi ha messo al centro le categorie più svantaggiate dalla pandemia, vittime di un sistema economico ancora troppo diseguale. In cinquanta minuti di intervento il premier ha più volte posto l’accento sulla parità di genere, sulle donne che hanno perso il lavoro nel 2020, sulle differenze salariali e sulla scelta tra lavoro e carriera che troppo spesso sono costrette a fare. In un momento in cui il tema dell’uguaglianza di genere è tornato al centro del dibattito politico Draghi ha chiarito che la vera parità “non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi”. La priorità del “governo del Paese” di Draghi saranno poi i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel discorso programmatico con cui si è presentato per la prima volta alle camere Marioha messo al centro le categorie più svantaggiate dalla pandemia, vittime di un sistema economico ancora troppo diseguale. In cinquanta minuti di intervento il premier ha più volte posto l’accento sulla parità di genere, sulleche hanno perso il lavoro nel 2020, sulle differenze salariali e sulla scelta tra lavoro e carriera che troppo spesso sono costrette a fare. In un momento in cui il tema dell’uguaglianza di genere è tornato al centro del dibattito politicoha chiarito che la vera parità “non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi”. La priorità del “governo del Paese” disaranno poi i ...

