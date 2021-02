Ilva, pm chiede 25 e 28 anni per i fratelli Riva e 5 anni per Vendola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima di ultimare la requisitoria, durata nove udienze, il pm Mariano Buccoliero ha sottolineato che tra la città di Taranto e l'Ilva si è consumato un "abbraccio mortale". Nel processo 'Ambiente svenduto', alla Corte d'Assise di Taranto, per il presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento siderurgico negli anni di gestione della famiglia Riva, la pubblica accusa ha invocato 35 condanne, per un totale di quasi quattro secoli di carcere, e il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato nei confronti di altri nove imputati. Per i fratelli Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell'Ilva, sono stati chiesti 28 e 25 anni. Per l'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, sono stati ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prima di ultimare la requisitoria, durata nove udienze, il pm Mariano Buccoliero ha sottolineato che tra la città di Taranto e l'si è consumato un "abbraccio mortale". Nel processo 'Ambiente svenduto', alla Corte d'Assise di Taranto, per il presunto disastro ambientale causato dallo stabilimento siderurgico neglidi gestione della famiglia, la pubblica accusa ha invocato 35 condanne, per un totale di quasi quattro secoli di carcere, e il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato nei confronti di altri nove imputati. Per iFabio e Nicola, ex proprietari e amministratori dell', sono stati chiesti 28 e 25. Per l'ex governatore della Puglia, Nichi, sono stati ...

Corriere : Disastro Ilva: il pm chiede 28 anni per Fabio Riva e 5 anni per Nichi Vendola - TgLa7 : #Ilva: pm chiede a Corte confisca impianti - Mattia_Fadda : RT @ardigiorgio: Pm di Taranto chiede 17anni per Bruno Ferrante.Ex prefetto di Milano chiamato a presiedere #ilva per garantire pagamenti a… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Nel giorno in cui la procura di #Taranto chiede oltre 390 anni di carcere per gli imputati nel processo su #Ilva, #Sal… - ge_group : RT @TgLa7: #Ilva: pm chiede a Corte confisca impianti -