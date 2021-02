Il premio Nobel Tasuku Honjo non ha detto che Sars-CoV-2 è «completamente artificiale» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 16 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il vincitore del premio Nobel 2018, il medico, scienziato e immunologo giapponese, il dottor Tasuku Honjo» avrebbe dichiarato ai media che il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 «non è naturale» ma «completamente artificiale». Allegata al post oggetto della nostra verifica compare una foto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama insieme ad altre persone all’interno di un laboratorio. Secondo il testo che accompagna l’immagine la scena mostrerebbe «Fauci, Melinda Gates, Obama, nel laboratorio di Wuhan nel 2015», città in Cina e primo epicentro della pandemia di nuovo coronavirus. Si tratta di una serie di notizie false, da noi già smentite in precedenza. Andiamo con ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 16 febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che «il vincitore del2018, il medico, scienziato e immunologo giapponese, il dottor» avrebbe dichiarato ai media che il nuovo coronavirus-CoV-2 «non è naturale» ma «». Allegata al post oggetto della nostra verifica compare una foto dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama insieme ad altre persone all’interno di un laboratorio. Secondo il testo che accompagna l’immagine la scena mostrerebbe «Fauci, Melinda Gates, Obama, nel laboratorio di Wuhan nel 2015», città in Cina e primo epicentro della pandemia di nuovo coronavirus. Si tratta di una serie di notizie false, da noi già smentite in precedenza. Andiamo con ...

