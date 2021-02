I diritti delle donne a rischio in Umbria e nelle Marche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In Umbria il consiglio regionale presenta un piano che sostiene la famiglia tradizionale e vuole fare entrare i prolife nei consultori, mentre nelle Marche si vuole limitare l’accesso all’aborto farmacologico. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inil consiglio regionale presenta un piano che sostiene la famiglia tradizionale e vuole fare entrare i prolife nei consultori, mentresi vuole limitare l’accesso all’aborto farmacologico. Leggi

