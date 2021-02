I bambini devono indossare la mascherina, nonostante questa sentenza del Tar (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra il 15 e il 16 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 14 febbraio 2021 sul sito Sadefenza.org intitolato “Vittoria dei bambini stop mascherina”. L’articolo saluta con favore una sentenza del 13 febbraio 2021 del Tar del Lazio, secondo cui «il nuovo Dpcm dovrà disporre la possibilità di non usare la mascherina» per i bambini tra 6 e 11 anni nelle scuole. Questo in seguito a un ricorso in cui le parti «denunciano il pericolo che l’uso prolungato della mascherina possa produrre conseguenze negative per la salute fisica e psichica dei bambini». Secondo l’articolo «i bambini non dovranno più portare la museruola a scuola al banco». È vero che il ricorso è stato accolto e potrebbe ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tra il 15 e il 16 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo pubblicato il 14 febbraio 2021 sul sito Sadefenza.org intitolato “Vittoria deistop”. L’articolo saluta con favore unadel 13 febbraio 2021 del Tar del Lazio, secondo cui «il nuovo Dpcm dovrà disporre la possibilità di non usare la» per itra 6 e 11 anni nelle scuole. Questo in seguito a un ricorso in cui le parti «denunciano il pericolo che l’uso prolungato dellapossa produrre conseguenze negative per la salute fisica e psichica dei». Secondo l’articolo «inon dovranno più portare la museruola a scuola al banco». È vero che il ricorso è stato accolto e potrebbe ...

amnestyitalia : Oggi #12febbraio è la giornata mondiale contro l'uso di bambine e bambini soldato. Ribadiamo, ancora una volta, che… - nonfraledonne : Tu devi dirlo quando ci sono io presente che i bambini devono digiunare LO DEVI DIRE DAI - anitafiaschetti : RT @CBMItaliaOnlus: Lottare contro un #tumore, il retinoblastoma. É la sfida che in #Uganda, nell'ospedale Ruharo, i bambini devono affron… - CBMItaliaOnlus : Lottare contro un #tumore, il retinoblastoma. É la sfida che in #Uganda, nell'ospedale Ruharo, i bambini devono af… - HGOsolanolopez : RT @ary_anna: @paolo_gibilisco @Tribonacci1 A dimostrare che ESISTE. Bambini, giovani, vecchi e improduttivi in generale devono levarsi dai… -

Ultime Notizie dalla rete : bambini devono Italiano: "Il mio futuro? Non sono ancora stato contattato da nessuno"

... ogni istante devono essere sfruttati per migliorarsi e loro temono perfino che gli parli di calcio se li incontro a cena. La verità è che facciamo il mestiere che sognavamo da bambini: è un delitto ...

Smartphone

Gli adulti devono usare sempre l'auricolare, non tenere lo smartphone attaccato al corpo e non ... I rischi dell'uso dello smartphone nei bambini o nella prima adolescenza sono molto grandi: si ...

Gli occhiali «speciali» che possono rallentare la miopia nei bambini Corriere della Sera Bambini di San Carlo a scuola in altri paesi. Il prete: «Per loro niente Comunione qui»

Siamo in ritardo con la preparazione, io ho una certa età e devo anche tutelare la mia salute». Ma come spiegato dai genitori i bambini vivono a San Carlo, frequentano il paese e si sentono ...

Garante per l'infanzia e Unicef insieme per le diseguaglianze tra i bambini

Si è svolto un incontro tra la nuova Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), Carla Garlatti e una delegazione dell’UNICEF, composta dalla Presidente del Comitato italiano per l’ ...

... ogni istanteessere sfruttati per migliorarsi e loro temono perfino che gli parli di calcio se li incontro a cena. La verità è che facciamo il mestiere che sognavamo da: è un delitto ...Gli adultiusare sempre l'auricolare, non tenere lo smartphone attaccato al corpo e non ... I rischi dell'uso dello smartphone neio nella prima adolescenza sono molto grandi: si ...Siamo in ritardo con la preparazione, io ho una certa età e devo anche tutelare la mia salute». Ma come spiegato dai genitori i bambini vivono a San Carlo, frequentano il paese e si sentono ...Si è svolto un incontro tra la nuova Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), Carla Garlatti e una delegazione dell’UNICEF, composta dalla Presidente del Comitato italiano per l’ ...